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Вальверде: «Манчестер Сити» играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал»

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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:1, пенальти — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал». Они думали, что мы мертвы, но мы выиграли», — приводит слова Вальверде Madrid Zone.

«Реал» по сумме двух матчей одержал победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).

В текущем сезоне 25-летний Вальверде провел 45 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Федерико Вальверде
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