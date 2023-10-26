Жезус, Эванилсон, Хименес и Раум претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 24 и 25 октября состоялись матчи 3-го тура группового турнира.

На почетное звание претендуют Давид Раум (гол за «Лейпциг»), Габриэл Жезус (гол и голевая передача за «Арсенал»), Эванилсон (хет-трик за «Порту») и Сантьяго Хименес (дубль за «Фейеноорд»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.