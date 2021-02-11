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УЕФА изучит поведение судей матча «ПСЖ» — «Истанбул»

18:35
8 декабря. Париж. ПСЖ — Истанбул. Себастьян Колцеску и Демба Ба. Фото AFP
8 декабря. Париж. ПСЖ — Истанбул. Себастьян Колцеску и Демба Ба. Фото AFP
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Контрольно-этическая и дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело против румынских арбитров Себастьяна Колцеску и Октавиана Совре по итогам матча футбольной Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул», сообщает сайт УЕФА.

В декабре прошлого года в Париже во время встречи команд в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Колцеску, обращаясь к своему коллеге, назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо словом «negru», что вызвало недовольство гостей.

Как утверждает турецкий клуб, четвертый арбитр оскорбил на расовой почве и камерунца. Обе команды в итоге покинули поле.

Матч был перенесен на следующий день, в котором турецкий клуб проиграл со счетом 1:5.

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