Контрольно-этическая и дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело против румынских арбитров Себастьяна Колцеску и Октавиана Совре по итогам матча футбольной Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул», сообщает сайт УЕФА.

В декабре прошлого года в Париже во время встречи команд в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Колцеску, обращаясь к своему коллеге, назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо словом «negru», что вызвало недовольство гостей.

Как утверждает турецкий клуб, четвертый арбитр оскорбил на расовой почве и камерунца. Обе команды в итоге покинули поле.

Матч был перенесен на следующий день, в котором турецкий клуб проиграл со счетом 1:5.