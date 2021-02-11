УЕФА не обнаружил проявления расизма в словах арбитра, работавшего на матче «ПСЖ» и «Истанбулом»

Союз европейских футбольных ассоциаций не обнаружил проявления расизма в словах арбитра Себастьяна Кольцеску, работавшего на матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом», утверждает ProSport.

Матч, который проходил 8 декабря, был остановлен на 14-й минуте после того, как резервный арбитр Себастьян Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо. Футболисты отказались продолжать игру.

Расследование УЕФА по этому эпизоду завершено, а к Кольцеску не применят санкции. Используя видеозаписи с этой игры, комиссия установила, что Кольцеску использовал слова «этот черный», чтобы помочь главному арбитру Овидиу Хацегану идентифицировать тренера «Истанбула».

Согласно лингвистической экспертизе, в румынском языке слова «этот черный» не имеют отрицательного значения или негативных коннотаций, а использованное выражение нельзя назвать оскорбительным.