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УЕФА не обнаружил проявления расизма в словах арбитра, работавшего на матче «ПСЖ» и «Истанбулом»

18:14
8 декабря. Париж. «ПСЖ» — «Истанбул». Главный арбитр встречи Овидиу Алин Хацеган остановил встречу после конфликта. Фото AFP
8 декабря. Париж. «ПСЖ» — «Истанбул». Главный арбитр встречи Овидиу Алин Хацеган остановил встречу после конфликта. Фото AFP
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Союз европейских футбольных ассоциаций не обнаружил проявления расизма в словах арбитра Себастьяна Кольцеску, работавшего на матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом», утверждает ProSport.

Матч, который проходил 8 декабря, был остановлен на 14-й минуте после того, как резервный арбитр Себастьян Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо. Футболисты отказались продолжать игру.

Расследование УЕФА по этому эпизоду завершено, а к Кольцеску не применят санкции. Используя видеозаписи с этой игры, комиссия установила, что Кольцеску использовал слова «этот черный», чтобы помочь главному арбитру Овидиу Хацегану идентифицировать тренера «Истанбула».

Согласно лингвистической экспертизе, в румынском языке слова «этот черный» не имеют отрицательного значения или негативных коннотаций, а использованное выражение нельзя назвать оскорбительным.

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