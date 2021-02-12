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В УЕФА отклонили апелляцию «Краснодара», Мусаев дисквалифицирован с испытательным сроком

20:47
Мурад Мусаев. Фото Reuters
Мурад Мусаев. Фото Reuters
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УЕФА отклонил апелляцию «Краснодара», сообщает официальный сайт организации 12 февраля. Российский клуб наказали за нарушения в матче Лиги чемпионов против «Челси» 8 декабря.

Таким образом, «быки» должны заплатить штраф в 15 тысяч евро за задержку стартового свистка. Именно «Краснодар» был признан виновным в этом. Главный тренер Мурад Мусаев дисквалифицирован на одну игру под эгидой УЕФА, но c испытательным сроком в один год.

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