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У игроков «Барселоны» измерят температуру после прибытия на матч с «Наполи»

14:37
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Вся делегация «Барселоны» после прилета в Неаполь на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» пройдет дополнительное обследование. Как сообщает ESPN, у футболистов и тренеров измерят температуру, и если у кого-то будет выявлен жар, его отправят в больницу для углубленного обследования.

Эти меры связаны с распространением в Италии коронавируса, из-за которого были отменены некоторые матчи в различных дивизионах, включая серию А.

Матч «Наполи» — «Барселона» состоится 25 февраля.

Наполи — Барселона

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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