У игроков «Барселоны» измерят температуру после прибытия на матч с «Наполи»

Вся делегация «Барселоны» после прилета в Неаполь на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» пройдет дополнительное обследование. Как сообщает ESPN, у футболистов и тренеров измерят температуру, и если у кого-то будет выявлен жар, его отправят в больницу для углубленного обследования.

Эти меры связаны с распространением в Италии коронавируса, из-за которого были отменены некоторые матчи в различных дивизионах, включая серию А.

Матч «Наполи» — «Барселона» состоится 25 февраля.