У «Баварии» 42 гола в розыгрыше Лиги чемпионов. Больше забивала только «Барселона», проведя на 6 игр больше

«Бавария» разгромила «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов-2019/20. Таким образом, у мюнхенцев стало 42 гола в нынешнем розыгрыше турнира. Это второй результат в истории. По 41 мячу забивали «Реал»-2013/14 и «Ливерпуль»-2017/18.

Рекорд турнира принадлежит «Барселоне». В сезоне-1999/2000 каталонский клуб забил 45 мячей. Правда, тогда каталонский клуб провел на шесть матчей больше: 12 в первом и втором групповом турнире и четыре — в плей-офф. До финала «Барса» не дошла, проиграв в 1/2 финала «Валенсии» (1:4, 2:1).

«Баварии» же для достижения отметки в 42 гола понадобилось всего десять игр. 11-ю мюнхенцы проведут против «ПСЖ» в финале.