Twitter «Лейпцига» о матче с «Зенитом»: «Думаю, завтра мы победим»

Пресс-служба «Лейпцига» в Twitter предположила, что команде удастся завтра победить «Зенит» в Лиге чемпионов.

Our last 7 results in the Champions League:



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Guess we're due a win tomorrow then ???



?? #DieRotenBullen #UCL #RBLZEN pic.twitter.com/9nfkCxj5jz — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 22, 2019

— Наши последние семь результатов в Лиге чемпионов: поражение, победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение, — говорится в сообщении. — Думаю, в таком случае мы должны победить.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени.