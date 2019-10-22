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Twitter «Лейпцига» о матче с «Зенитом»: «Думаю, завтра мы победим»

13:52
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Пресс-служба «Лейпцига» в Twitter предположила, что команде удастся завтра победить «Зенит» в Лиге чемпионов.

— Наши последние семь результатов в Лиге чемпионов: поражение, победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение, — говорится в сообщении. — Думаю, в таком случае мы должны победить.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени.

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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