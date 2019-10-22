Twitter «Лейпцига» о матче с «Зенитом»: «Думаю, завтра мы победим»
13:52
Пресс-служба «Лейпцига» в Twitter предположила, что команде удастся завтра победить «Зенит» в Лиге чемпионов.
Our last 7 results in the Champions League:— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 22, 2019
? ? ? ? ? ? ?
Guess we're due a win tomorrow then ???
?? #DieRotenBullen #UCL #RBLZEN pic.twitter.com/9nfkCxj5jz
— Наши последние семь результатов в Лиге чемпионов: поражение, победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение, — говорится в сообщении. — Думаю, в таком случае мы должны победить.
Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 375Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Зенит»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...