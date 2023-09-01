Тухель остался доволен жеребьевкой групп Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировали итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«Каждый соперник в Лиге чемпионов представляет собой вызов, который мы принимаем с большим желанием и самоотдачей. «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген» и «Галатасарай» — чрезвычайно привлекательные соперники по группе для команды и болельщиков. Мы воодушевлены и с нетерпением ждем возможности скоро выйти на европейскую арену», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

«Бавария» попала в группу А, где сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Копенгагеном» и «Галатасараем».