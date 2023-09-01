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Мюллер: «Матчи Лиги чемпионов в середине недели — это нечто особенное в календаре «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Томас Мюллер.
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировали итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы очень рады, что Лига чемпионов возвращается. У нас будет несколько топ-поединков с тремя клубами из больших городов. «Манчестер Юнайтед» — важная фигура в мировом футболе. У них бывший тренер резервной команды «Баварии» Эрик тен Хаг. У «Копенгагена» и «Галатасарая» также замечательные команды. Эти матчи в середине недели — это нечто особенное в нашем календаре, так что пора начать!» — цитирует пресс-служба клуба Мюллера.

«Бавария» попала в группу А, где сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Копенгагеном» и «Галатасараем».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. «Барса» наконец-то выйдет в плей-офф? Захаряну повезло со жребием? Кто выйдет из группы смерти? Главные вопросы группового этапа ЛЧ
Томас Мюллер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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