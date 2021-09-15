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Тренер «Шерифа»: «Я сегодня очень счастливый человек»

22:38
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Украинский тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после победы над донецким «Шахтером» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Хорошая игра. Хороший соперник. Мы понимали, что «Шахтер» — постоянный участник ЛЧ. Понимали их силу, но понимал и так же, что мои ребята им не уступают. Очень за них рад. Да, играли от обороны, по-другому с ними нельзя. Забили два прекрасных мяча, могли и еще забить. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, ребята тоже.

Мне лично приятно. Сам из Украины. 9 лет тренировал «Зарю». Стаскивались там и с «Шахтером», выиграли всего 2 игры. Сейчас мы столкнулись с «Шахтером в ЛЧ. Обыграть их в первом матче в два мяча — дорогого стоит.

— Вы говорили, что если выиграете , то исполните подкат. Готовы ли вы менять костюмчик так каждый раз, если успех повторится?

— Почему нет? Деньги найдем. Такой результат, как сегодня, повторюсь, настоящий подарок. Благодарен всем сотрудникам «Шерифа».

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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