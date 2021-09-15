Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Защитник «Шахтера» — о поражении от «Шерифа»: «Мы все очень сильно расстроены»

22:35
Теги:

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).

— Мы все очень сильно расстроены. Не видел еще видео, но в первом моменте произошло неудача, нога поехала. Во втором голе — контратака. Будем разбирать.

— Со стороны было видно, что поле было очень тяжёлым. Насколько это повлияло на игру команды?

— Мяч ходил достаточно неплохо. Проблема в том, что мы не слишком уверенно стояли на ногах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»! «Шериф» начал Лигу чемпионов с победы
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Миннесота» начинает злиться на Капризова и его агента. Скоро сезон, а контракта все нет
Энтони Джошуа — Александр Усик, что нужно знать о бое: дата, место, где смотреть трансляцию
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры