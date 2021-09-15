Защитник «Шахтера» — о поражении от «Шерифа»: «Мы все очень сильно расстроены»
22:35
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).
— Мы все очень сильно расстроены. Не видел еще видео, но в первом моменте произошло неудача, нога поехала. Во втором голе — контратака. Будем разбирать.
— Со стороны было видно, что поле было очень тяжёлым. Насколько это повлияло на игру команды?
— Мяч ходил достаточно неплохо. Проблема в том, что мы не слишком уверенно стояли на ногах.
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