Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).

— Мы все очень сильно расстроены. Не видел еще видео, но в первом моменте произошло неудача, нога поехала. Во втором голе — контратака. Будем разбирать.

— Со стороны было видно, что поле было очень тяжёлым. Насколько это повлияло на игру команды?

— Мяч ходил достаточно неплохо. Проблема в том, что мы не слишком уверенно стояли на ногах.