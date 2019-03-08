Тренер "Лиона" считает, что "ПСЖ" стал жертвой самоуверенности

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо признался, что не ожидал вылета "ПСЖ" из Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала парижане на выезде обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:0), но в ответной встрече уступили со счетом 1:3.

– После первого матча все уже обсуждали, с кем будет играть "ПСЖ" в четвертьфинале, – цитирует L’Equipe Женезьо. – Еще до ответного матча звучали вопросы: "Сколько голов они забьют? На каких минутах?" И много подобных вещей. Остается только гадать, как это сказалось на настрое команды.