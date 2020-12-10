Тренер «Истанбула» считает, что румынскому арбитру должно быть плохо

Главный тренер ФК «Истанбул Башакшехир» Окан Бурук высказался о расистском скандале во время матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:5).

Напомним, что игра была прервана на 13-й минуте, когда румынский арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес ассистента Окана Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле. Матч был доигран на следующий день с новой бригадой арбитров.

«Вебо было очень и очень грустно, — цитирует Окана Goal.com. — Мы поддержали его, но не ему должно было быть плохо. Виновник — это тот, кто сказал эти слова. Плохо должно было быть ему. Мы показали, что мы вместе с Вебо. Мы должны остановить это. Слова Демба Ба тоже были очень важными».