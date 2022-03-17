Фердинанд считает «Челси» одним из четырех фаворитов Лиги чемпионов

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал победу «Челси» над «Лиллем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Синие» вышли в четвертьфинал.

«Думаю, что «Челси» являются четвертыми фаворитами на победу в турнире. Другие английские команды, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — главные фавориты, а потом я поставил бы «Баварию», у которой чуть больше шансов, чем у «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

В первом матче синие выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.