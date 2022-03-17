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Сегодня, 06:43

Фердинанд считает «Челси» одним из четырех фаворитов Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал победу «Челси» над «Лиллем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Синие» вышли в четвертьфинал.

16&nbsp;марта. &laquo;Лилль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

«Думаю, что «Челси» являются четвертыми фаворитами на победу в турнире. Другие английские команды, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — главные фавориты, а потом я поставил бы «Баварию», у которой чуть больше шансов, чем у «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

В первом матче синие выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)
Рио Фердинанд
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ФК Челси
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