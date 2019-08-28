Тонни Вилена: «Психологически давило, что нужно забить 6 голов»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена после поражения от «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов заявил, что в моменте с первым голом в свои ворота его команде просто не повезло, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он добавил, что для прохода в следующую стадию команде нужно было забить 6 голов, и это давило на команду.

— Быстро пропущенный мяч? — Переспросил Вилена. — Нам не повезло. Мы хорошо начали игру, и у нас, помимо гола, были еще хорошие моменты, могли забить больше. Но потом что-то произошло. Не повезло... «Олимпиакос» сразу забил.

— Силы остались? В коцне игры заметно подустали...

— Да, подустали во втором тайме. Плюс на нас еще сильно давило психологически то, что нужно пытаться забить еще. А для прохода в следующую стадию нужно было забить 6 голов. Мы ни о чем не могли думать, пытались хотя бы выиграть этот матч. Да, мы устали, но время до воскресенья еще есть. Думаю, восстановимся.

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