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Томас Тухель: «Реал» сейчас на ходу, но у «ПСЖ» сбалансированная и опасная команда"

21:59
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Реалом».

— Мы встречаемся с «Реалом» — командой, которая в последние годы несколько раз выиграла Лигу чемпионов. Это команда высокого уровня и с особой психологией. Это серьезный вызов для нас, — цитирует немца официальный сайт УЕФА. — Этот матч будет отличаться от предыдущего. «Сантьяго Бернабеу» — особенный стадион, где играть очень сложно. «Реал» сейчас на ходу, много забивает и почти не пропускает. Но и у нас сбалансированная и опасная команда. Мы готовы к испытанию. Уверен в этом. Будет тяжело, но пришло время доказать, что мы способны добиваться нужного результата. Я верю в свою команду накануне этого матча. Мои игроки готовы.

Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027097/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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