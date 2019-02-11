Томас Тухель: "ПСЖ" нуждается в Паредесе"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" заявил, что его клуб нуждается в полузащитнике Леандро Паредесе. 24-летний аргентинец присоединился к красно-синим 29 января, подписав контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

- Паредес мало играл в последнее время. Мы нуждаемся в нем. Мне нужно думать о завтрашнем дне, - приводит слова Тухеля официальный Твиттер "ПСЖ". - "МЮ"? Это команда, которая много забивает. Их атакующие действия станут для нас проблемой.

Первый матч между "ПСЖ" и "МЮ" пройдет 12 февраля в Манчестере, ответный - 6 марта в Париже.

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