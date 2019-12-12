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Томас Тухель: «Галатасараю» было непросто играть против «ПСЖ» на «Парк де Пренс»

07:20
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Галатасараем» в 6-м туре Лиги чемпионов (5:0) отметил, что доволен игрой Неймара. Также он добавил, что сопернику было сложно играть на выезде.

— Испытываю те же чувства, что и после игры с «Монпелье», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — Очень доволен игрой команды, характером и психологическим настроем. Неймар уже в Монпелье хорошо себя показал и был очень важен для нас. Постепенно он прибавляет. Он отлично старался, выиграл много мячей и здорово сыграл в обороне. Он нащупывает свою форму. Сейчас ему стало легче делать ускорения.

«Галатасарай» играл без ряда ключевых игроков. Им было непросто играть против нас здесь, на «Парк-де-Пренс». Но «Галатасарай» — большой клуб с хорошим подбором игроков и отличными мастерами.

ПСЖ — Галатасарай

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027105/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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