Томас Тухель: «Галатасараю» было непросто играть против «ПСЖ» на «Парк де Пренс»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Галатасараем» в 6-м туре Лиги чемпионов (5:0) отметил, что доволен игрой Неймара. Также он добавил, что сопернику было сложно играть на выезде.

— Испытываю те же чувства, что и после игры с «Монпелье», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — Очень доволен игрой команды, характером и психологическим настроем. Неймар уже в Монпелье хорошо себя показал и был очень важен для нас. Постепенно он прибавляет. Он отлично старался, выиграл много мячей и здорово сыграл в обороне. Он нащупывает свою форму. Сейчас ему стало легче делать ускорения.

«Галатасарай» играл без ряда ключевых игроков. Им было непросто играть против нас здесь, на «Парк-де-Пренс». Но «Галатасарай» — большой клуб с хорошим подбором игроков и отличными мастерами.

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