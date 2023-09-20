Терзич объяснил, почему «Боруссия» проиграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:2) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Можно однозначно сказать, что в первом тайме нам не хватило смелости. Мы хотели быть острее, больше атаковать, чаще уходить со своих позиций. После перерыва мы увидели, что бывает, если ты продвигаешься на три-пять метров вперед и доверяешься игроку, который тебя страхует. К сожалению, в первом тайме мы слишком часто теряли мяч», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Парижская командра набрал 3 очка и возглавила группу F. «Боруссия» идет на последней строчке — 0 очков.