Гризманн: «Атлетико» провел отличный матч против «Лацио», я рад за команду»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал ничью с «Лацио» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч, я рад за команду. Мы хорошо отработали и в защите, и в нападении. Жаль только, что пропустили в концовке. Могли забить больше, у нас было два или три очень хороших момента. Но случилось то, что случилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

«Атлетико» и «Лацио» делят вторую строчку в группе E — у обеих команд по 1 очку.