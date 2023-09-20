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Гризманн: «Атлетико» провел отличный матч против «Лацио», я рад за команду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал ничью с «Лацио» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч, я рад за команду. Мы хорошо отработали и в защите, и в нападении. Жаль только, что пропустили в концовке. Могли забить больше, у нас было два или три очень хороших момента. Но случилось то, что случилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

«Атлетико» и «Лацио» делят вторую строчку в группе E — у обеих команд по 1 очку.

 
&laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo; (1:1). Вратарь Иван Проведель сравнял счет в&nbsp;концовке. «Лацио» спас гол вратаря c русскими корнями, «Црвена Звезда» потрепала нервы Гвардиоле, Феликс — новая звезда «Барсы»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039187--lazio-vs-atletico-de-madrid/
Антуан Гризманн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
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