Терзич: «Мы очень довольны, что «Боруссии» удалось досрочно выйти в плей-офф из группы смерти»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич оценил выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы над «Миланом» (3:1).

«Мы очень довольны, что удалось досрочно выйти в плей-офф из группы смерти. Отрадно и то, что мы выиграли два матча в гостях. У нас были проблемы с некоторыми игроками. Врач заранее сказал нам, кто сможет сыграть 30 минут, кто — 45, а кто — 60. Теперь у нас есть чуть больше времени для восстановления — следующий матч только в воскресенье», — приводит слова Терзича официальный сайт клуба.

«Боруссия» (10 очков) гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (5) идет последним в квартете.

В последнем туре дортмундцы дома примут «ПСЖ», а «Милан» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 13 декабря.