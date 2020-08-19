Тель-авивский «Маккаби» выбил «Ригу» Кононова из Лиги чемпионов

«Маккаби» из Тель-Авива вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Израильский клуб победил «Ригу», которую возглавляет бывший тренер «Спартака» россиянин Олег Кононов.

В другой встрече «Ференцварош» с таким же счетом одолел «Юргорден». Клуб из Венгрии возглавляет бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров. Соперником «Ференцвароша» станет «Селтик».

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Рига» (Латвия) — 2:0 (0:0)

Голы: Блэкмен, 58 — с пенальти (1:0). Блэкмен, 88 — с пенальти (2:0).

«Ференцварош» (Венгрия) — «Юргорден» (Швеция) — 2:0 (1:0)

Голы: Нгуен, 33 (1:0). Нгуен, 62 (2:0).

«Целе» (Словения) — «Дандолк» (Ирландия) — 3:0 (1:0)

Голы: Керин, 43 (1:0). Визингер, 89 (2:0). Дангубич, 90+5 (3:0).

«Динамо» Тб (Грузия) — «Тирана» (Албания) — 0:2 (0:1)

Голы: Торасса, 45+4 (0:1). Исмаилгечи, 86 (0:2).

«Флора» (Эстония) — «Судува» (Литва) — 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 2:4

Голы: Саппинен, 49 (1:0). Топчагич, 78 (1:1)