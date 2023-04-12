Тарханов: «Если «Бавария» вылетит из Лиги чемпионов, то это будет провал для Тухеля»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о победе «Манчестер Сити» над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

«Вообще я вчера болел за «Манчестер Сити». Англичане объективно переиграли «Баварию», хотя немцы что-то острое создавали в первом тайме. Защитники мюнхенцев во втором тайме подсобрались и снимали все верхние передачи, но «Сити» все равно был сильнее по игре, конечно. И в плане контроля мяча и с точки зрения остроты. Задача команд на первых минутах заключалась в том, чтобы не потерять мяч — «Сити» справился лучше и не дал возможность контратаковать. Если «Бавария» вылетит на этой стадии, то это будет провал для Тухеля. Они его пригласили, потому что он с «Челси» в первый год выиграл Лигу чемпионов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Ответный матч между командами состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.