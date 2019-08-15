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«Так в бизнесе не принято». Геркус — о ситуации со срывом трансляции матча «Порту» — «Краснодар»

15 августа 2019, 14:04
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Instagram подвел итоги выступления «Краснодара» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

— Поздравляю «Краснодар» с фееричной победой над «Порту»! — написал Геркус. Именно такие победы, когда все вопреки, со временем из обычного клуба делают Большой клуб. К сожалению, в России этот матч почти никто не увидел. В истории с отменой трансляции надо разбираться. Если действительно в последний момент представители «Порту» увеличили ценник в несколько раз, то это очень странно. Так в бизнесе не принято.

Но эта деталь, как мне кажется, придает исторической победе «Краснодара» дополнительный антураж. С «Олимпиакосом» просто не будет. Но у нас есть реальный шанс впервые в истории российского футбола увидеть сразу три клуба на групповой стадии Лиги чемпионов. Класс!

В четвертом отборочном раунде за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов «быки» сыграют с «Олимпиакосом». Первая встреча пройдет в Греции 21 августа, ответная — в России 27 августа.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"




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