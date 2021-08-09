«Спартак» вылетел в Португалию на матч с «Бенфикой»

Сегодня, 9 августа, «Спартак» вылетел в Португалию, где проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Орлов».

Уже вечером, после пресс-конференции команда проведет тренировку.

Напомним, что матч «Бенфика» — «Спартак» состоится завтра, 10 августа, начало — в 22.00 (мск).