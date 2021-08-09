Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Спартак» вылетел в Португалию на матч с «Бенфикой»

11:43
Теги:

Сегодня, 9 августа, «Спартак» вылетел в Португалию, где проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Орлов».

Уже вечером, после пресс-конференции команда проведет тренировку.

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Напомним, что матч «Бенфика» — «Спартак» состоится завтра, 10 августа, начало — в 22.00 (мск).

Бенфика — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Соперники — 0:6. Почему в Токио мы проиграли все финалы?
Почему онколог пророчит Кадышевой возвращение рака
Дочь-подросток сдала мать полиции, когда та закопала отчима в саду
На металлургическом комбинате в Липецке прогремел взрыв
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры