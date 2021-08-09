«Спартак» вылетел в Португалию на матч с «Бенфикой»
11:43
Сегодня, 9 августа, «Спартак» вылетел в Португалию, где проведет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Орлов».
Уже вечером, после пресс-конференции команда проведет тренировку.
Напомним, что матч «Бенфика» — «Спартак» состоится завтра, 10 августа, начало — в 22.00 (мск).
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