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«Создавали моменты, но голы влетали в наши ворота». Нападающий «Севильи» — о матче с «Краснодаром»

09:10
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Нападающий «Севильи» Лукас Окампос подвел итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара» (3:2).

«Игра началась неудачно. Мы создавали моменты, но голы влетали в наши ворота, — цитирует Окампоса Mundo Deportivo. — Однако мы не опустили рук и продолжали идти вперед. Это и стало залогом нашего успеха.

В перерыве мы обсудили, как нужно будет действовать во второй половине. Пусть мы и остались в меньшинстве, но понимали, что шансы еще будут. Нам удалось воспользоваться пространством, которое отдал соперник.

Эта победа придаст нам уверенности. Да, последние результаты команды были не самыми удачными. Но мы знаем, что можем исправить эту ситуацию».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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