Сон Хын Мин: «В Лиге чемпионов впереди «Тоттенхэм» ждут еще очень важные выездные матчи»
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин после победы над «Црвеной Звездой» в 3-м туре Лиги чемпионов отметил командную игру. По его словам, важные игры еще впереди.
— Мы сражались плечом к плечу как команда со стартового свистка, очень хотели победить, — цитирует пресс-служба клуба Сона. — Проделали невероятную работу, показали отличную игру. В случае с моим первым голом мяч достался мне в очень удобной позиции, в очень удобный момент. Но важны не столько сами голы, сколько то, как именно мы сыграли.
В Лиге чемпионов впереди нас ждут еще очень важные выездные матчи. Но следует идти шаг за шагом, сперва — «Ливерпуль» в воскресенье. Затем уже снова будем думать о Лиге чемпионов.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027066/