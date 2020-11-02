СМИ: 11 игроков «Аякса» сдали положительный тест на коронавирус перед матчем с «Мидтьюлланном»

11 футболистов «Аякса» сдали положительные анализы на COVID-19 в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном». Об этом сообщает портал RTL.

В «Аяксе» эту информацию пока не подтверждают, но в клубе сообщили, что на матч поехали всего 17 игроков. В составе оказался лишь один вратарь — 20-летний Кьелл Схерпен, который пока не провел ни одного матча за основную команду.

На матч ЛЧ, кроме вратарей Андре Онаны и Мартена Стекеленбурга, также не заявлены ведущие футболисты «Аякса» — полузащитники Дави Классен и Райан Гравенберх и форвард Душан Тадич.

Матч «Мидтьюлланн» — «Аякс» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 23.00 (мск).