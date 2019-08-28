«Олимпиакос» в официальном Twitter поделился фотографиями после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (2:1).

— Следующая станция — группа Лиги Чемпионов, — подписал греческий клуб фотография.

По итогам двухматчевого противостония «Олимпиакос» оказался сильнее «Краснодара» и теперь выступит в групповом турнире Лиги чемпионов, «Краснодар» — в групповом турнире Лиги Европы.

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