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«Следующая станция — группа Лиги чемпионов». «Олимпиакос» — о победе над «Краснодаром»

08:25
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«Олимпиакос» в официальном Twitter поделился фотографиями после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (2:1).

— Следующая станция — группа Лиги Чемпионов, — подписал греческий клуб фотография.

По итогам двухматчевого противостония «Олимпиакос» оказался сильнее «Краснодара» и теперь выступит в групповом турнире Лиги чемпионов, «Краснодар» — в групповом турнире Лиги Европы.

Лига чемпионов: новости и обзоры, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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