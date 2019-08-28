«Следующая станция — группа Лиги чемпионов». «Олимпиакос» — о победе над «Краснодаром»
08:25
«Олимпиакос» в официальном Twitter поделился фотографиями после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (2:1).
— Следующая станция — группа Лиги Чемпионов, — подписал греческий клуб фотография.
По итогам двухматчевого противостония «Олимпиакос» оказался сильнее «Краснодара» и теперь выступит в групповом турнире Лиги чемпионов, «Краснодар» — в групповом турнире Лиги Европы.
??? ???: ??? ??? UEFA Champions League! / Next step: @ChampionsLeague group stage!#Olympiacos #UCL #KRAOLY pic.twitter.com/B5WXT4kZPm— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 28, 2019
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