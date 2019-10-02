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«Славия» — «Боруссия»: Ройс выйдет на позиции центрфорварда

18:58
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Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» — «Боруссия». Нападающий дортмундцев Марио Гетце на этот раз остался в запасе. На месте центрфорварда появится Марко Ройс.

«Славия»: Коларж — Говорка, Цоуфал, Кудела, Боржил — Станчу, Масопуст, Шевчик, Соучек — Олайинка, Тецл.

«Боруссия»: Бюрки — Хакими, Хуммельс, Аканджи, Пищек — Брандт, Витсель, Дилэйни — Геррейру, Ройс, Санчо.

Славия Пр — Боруссия Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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