Симеоне прокомментировал предстоящий матч «Атлетико» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Симеоне оценил предстоящий матч «Атлетико» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победного матча 30-го тура ла лиги с «Алавесом» (4:1) рассказал об ожиданиях от игры Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нас ждет невероятно сильный соперник. Этот вызов сильно отличается от того, что мы имеем в Лиге чемпионов», — цитирует Симеоне Marca.

Первая встреча «Сити» и «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится 5 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Ответная игра пройдет 30 апреля.