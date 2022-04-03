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Симеоне прокомментировал предстоящий матч «Атлетико» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Симеоне оценил предстоящий матч «Атлетико» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победного матча 30-го тура ла лиги с «Алавесом» (4:1) рассказал об ожиданиях от игры Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нас ждет невероятно сильный соперник. Этот вызов сильно отличается от того, что мы имеем в Лиге чемпионов», — цитирует Симеоне Marca.

Первая встреча «Сити» и «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится 5 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Ответная игра пройдет 30 апреля.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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