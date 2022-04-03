Почеттино: «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов. Но на все нужно время»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино призвал дать команде время для победы в Лиге чемпионов.

«Мы были сильно разочарованы вылетом, потому что «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов, — приводит слова Почеттино RMC Sport. — В этом клубе работали великие тренеры, за него выступали великие игроки. Но на все нужно время. И в «Тоттенхэме» строительство команды заняло какое-то время. Важно оптимизировать все инструменты, которые находятся в твоем распоряжении».

По словам тренера, везде сложно добиваться успеха.

«Нельзя сравнивать разные проекты в разных клубах, тем более из разных стран, везде свои этапы. «Манчестер Сити» не первый год пытается выиграть Лигу чемпионов. «Ювентус» — тоже. Им этого добиться также не удалось. Требования высоки, нужно пройти определенный процесс, найти способ построить успешную команду», — сказал он.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу» — 2:3.