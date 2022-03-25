Унаи Эмери рассказал о настрое «Вильярреала» выиграть Лигу чемпионов сезона-2021/22

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал, что надеется выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Мы выбили «Ювентус», который мог бы стать фаворитом на победу в этом турнире. Мы ждем «Баварию», которая является большим фаворитом, чем «Юве». Тем не менее мы мечтаем выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Эмери Marca.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Вторая игра запланирована на 12 апреля.