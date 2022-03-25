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Сегодня, 14:38

Унаи Эмери рассказал о настрое «Вильярреала» выиграть Лигу чемпионов сезона-2021/22

Эмери прокомментировал предстоящий матч «Вильярреала» с «Баварией» в Лиге чемпионов
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал, что надеется выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Мы выбили «Ювентус», который мог бы стать фаворитом на победу в этом турнире. Мы ждем «Баварию», которая является большим фаворитом, чем «Юве». Тем не менее мы мечтаем выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Эмери Marca.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Вторая игра запланирована на 12 апреля.

Источник: https://www.marca.com/futbol/villarreal/2022/03/25/623cd68dca47416a268b45b1.html

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Франция
Кот-д`Ивуар

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
ФК Бавария
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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