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Флорентино Перес вылечился от коронавируса

22 февраля 2021, 23:57
Флорентино Перес. Фото AFP
Флорентино Перес. Фото AFP
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Президент «Реала» Флорентино Перес излечился от коронавируса. Как сообщает официальный сайт клуба, два теста Переса за последние 48 часов дали отрицательный результат.

Перес не поедет в Бергамо на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», но посетит 23 февраля клубную базу, чтобы пожелать удачи основе мадридцев перед поездкой в Италию.

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.

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