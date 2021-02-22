Флорентино Перес вылечился от коронавируса

Президент «Реала» Флорентино Перес излечился от коронавируса. Как сообщает официальный сайт клуба, два теста Переса за последние 48 часов дали отрицательный результат.

Перес не поедет в Бергамо на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», но посетит 23 февраля клубную базу, чтобы пожелать удачи основе мадридцев перед поездкой в Италию.

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.