Силва и Эррера не помогут «ПСЖ» в матче с дортмундской «Боруссией»

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». По информации RMC, бразилец пропустит не менее трех недель из-за травмы мышц правого бедра, которую он получил в игре чемпионата Франции с «Бордо» (4:3).

Ранее стало известно о травме полузащитника Андера Эрреры, который пропустит от шести до восьми недель. Матч с дортмундцами пропустят и Марко Верратти с Тома Менье — из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что в Дортмунде «Боруссия» победила со счетом 2:1.