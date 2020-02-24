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Силва и Эррера не помогут «ПСЖ» в матче с дортмундской «Боруссией»

24 февраля 2020, 23:50
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Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». По информации RMC, бразилец пропустит не менее трех недель из-за травмы мышц правого бедра, которую он получил в игре чемпионата Франции с «Бордо» (4:3).

Ранее стало известно о травме полузащитника Андера Эрреры, который пропустит от шести до восьми недель. Матч с дортмундцами пропустят и Марко Верратти с Тома Менье — из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что в Дортмунде «Боруссия» победила со счетом 2:1.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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