Шлагер: «Во втором тайме «Лейпциг» сыграл именно так, как хотел»

Полузащитник «Лейпцига» Ксавер Шлагер прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме мы сыграли именно так, как хотели. Вначале мы хотели закрыть свободные зоны с помощью высокого прессинга в средней линии, но они здорово держали мяч, перегружали пространство, и мы просто не успевали за ними», — цитирует пресс-служба УЕФА Шлагера.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.