Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:25

Гвардиол расстроил Гвардиолу. «Манчестер Сити» споткнулся в Лейпциге

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хосеп Гвардиола и Эрлин Холанн в матче «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити».
Фото Reuters
Эрлин Холанн в матче «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити».
Фото Reuters
1/2
Ничья (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «быками» и «горожанами».
Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Манчестер Сити

Новый поход Пепа

Лига чемпионов остается единственным турниром, который пока не покорился Пепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Нет сомнений, что каталонец считает главный еврокубок целью номер один для себя, хотя публично в этом никогда не признается. Перед стартом плей-офф Гвардиола философствовал, рассуждая о систематических неудачах «горожан» в ЛЧ: «Что бы я ни сделал, люди будут считать меня неудачником. Я это усвоил, поэтому решил просто получать удовольствие».

Поначалу при каталонце «Сити» четыре года подряд не мог выйти даже в полуфинал, но в двух предыдущих сезонах подбирался к успеху очень близко: в 2021-м уступил «Челси» в финале, а прошлой весной — «Реалу» за шаг до решающей встречи.

Немецкий автобус

«МС» уже много лет подряд считается одним из фаворитов ЛЧ, так что вылет от «Лейпцига» станет суперсенсацией. Немецкая команда возродилась после отставки Доменико Тедеско — при Марко Розе не просто выползла из кризиса, а включилась в чемпионскую гонку с «Баварией» и другими клубами. Но на фоне «горожан» немцы все еще выглядят карликами.

Разницу в классе подчеркнул и первый тайм, и выбор тактики Розе. Главный тренер хозяев сознательно отказался от атакующих фланговых защитников Симакана и Раума в пользу более дисциплинированных Хальстенберга и Клостерманна. Не вышел в стартовом составе и выздоровевший Нкунку — да, французский форвард пока не вернул сумасшедшую осеннюю форму, но его опыта и таланта точно не хватало «Лейпцигу» до перерыва. В конце концов, именно Нкунку полтора года назад оформил хет-трик в гостях у «Манчестер Сити» (тогда «быки» уступили — 3:6).

Ромелу Лукаку в&nbsp;матче &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Порту&raquo;. Возвращение Лукаку в «Интер» получалось провальным. Теперь его гол может открыть дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов

Более того, немецкая команда с первых минут натурально запарковала автобус. До гола Мареза владение мячом «Сити» переваливало за 80 процентов, а «Лейпциг» подчеркнуто отказывался от высокого прессинга — соперников встречали строго на своей половине поля. Показательно, что первый удар по воротам Эдерсона «Лейпциг» нанес за несколько секунд до свистка на перерыв.

Гол Мареза и тень Холанна

«Сити» сотни раз сталкивался с глубокой обороной, поэтому рецепт ее взлома знает. Он прост: терпеть и ждать. Надо признать, что «Лейпциг» почти полчаса выглядел безупречно — футболисты выстраивались строго по узкой схеме 4-2-3-1 и не поддавались на уловки гостей. А те, разумеется, пытались выманивать оппонентов на фланги с помощью широких ролей Уокера и Грилиша. Строго говоря, растянуть расстановку «Лейпцига» у гостей так и не вышло, но «Сити» все равно забил. Рецепт сработал: потерпели и дождались ошибки Шлагера в середине поля. Одного небрежного паса австрийца хватило, чтобы Грилиш, Гюндоган и Марез вывели «МС» вперед.

«Быки» провели почти идеальный первый тайм, пусть и инертный. Даже без травмированного Де Брейне команда Гвардиолы контролировала центр поля и создавала моменты. Блистательно смотрелся Бернарду Силва — португалец успевал всюду и влиял на все процессы. А вот Холанн оставался в тени: всего семь касаний мяча за 45 минут, причем в чужой штрафной — ни одного.

Эрлин Холанн в матче «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Фото Reuters
Эрлин Холанн в матче «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити».
Фото Reuters

Переворот Розе

В перерыве «Лейпциг» поменял все. Во-первых, тренерский штаб освежил правый фланг, и вышедший на замену Хенрихс чуть не забил на 55-й минуте. Во-вторых, немцы стали гораздо агрессивнее во всем — и в прессинге, и в борьбе за мяч, и во владении. В это трудно было поверить в первом тайме, но по последнему показателю «быки» во второй 45-минутке обошли «Сити».

Посыпались и моменты ворот Эдерсона: за полминуты до гола шикарный удар издали удался Собослои, а затем Гвардиол сравнял счет с углового.

Парадокс: гол вытекал из логики второго тайма, но не матча. В первом тайме «МС» был монолитен и неприступен, но будто бы в раздевалке Гвардиола ничего не сказал футболистам — и они успокоились. А Розе зарядил своих так, что «Лейпциг» стало не узнать. Хозяева могли и вовсе вырвать победу, хотя на нее не наиграли.

«Сити» разочаровал, а Гвардиола удивил. Только вдумайтесь: при наличии пяти замен Пеп не сделал ни одной, в то время как Розе израсходовал всю обойму. Конечно, бывают случаи, когда перестановки не имеют смысла, но здесь очевидно, что все наоборот. Главное, чтобы Пеп теперь не забыл изменить что-то перед ответной встречей, а то последствия могут оказаться гораздо более серьезными.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Индзаги: «Интеру» здорово помогли замены в матче с «Порту»
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: у команды Гвардиолы «украли» пенальти
Чалханоглу: «Интер» ждет очень трудная игра в Португалии»
Винисиус, Махрез, Чалханоглу и Лосано претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Диогу Кошта: «Поражение не повлияло на уверенность «Порту»
Пепе: «Трудно объяснить это поражение «Порту» после такой хорошей игры»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Возвращение Лукаку в «Интер» получалось провальным. Теперь его гол может открыть дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости