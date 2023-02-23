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Индзаги: «Интеру» здорово помогли замены в матче с «Порту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Симоне Индзаги.
Фото AFP

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч против физически крепкой и техничной команды. Жаль, что в первом тайме упустили ряд возможностей, когда могли повести в счете. Во втором тайме «Порту» провел очень опасную контратаку, но Шкриньяр и Онана сыграли выше всяких похвал. Затем нам здорово помогли замены.

В первом тайме мы должны были быстрее играть в пас. Надо было лучше и быстрее начинать построение атак. Но «Порту» здорово применял прессинг. Пришлось взвинчивать темп и быстрее играть с мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

 
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Порту
Симоне Индзаги
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