Розе: «Игра «Лейпцига» просто не соответствовала уровню Лиги чемпионов до перерыва»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Два очень, очень разных тайма. В первой половине мы прсото гонялись за мячом и плохо распоряжались им, когда его получали. Вторая половина получилась совершенно другой. Мы лучше играли с мячом, лучше действовали в отборе и все получалось так, как мы этого хотели. Если бы мы больше владели мячом, то могли бы атаковать их с помощью контрпрессинга на их половине поля. Но мы проиграли все единоборства и подборы в первом тайме. Наша игра просто не соответствовала уровню Лиги чемпионов до перерыва.

Конечно, Хенрихс изменил ход матча. Мы выпустили Клостерманна с первых минут, полагаясь на его надежную игру в обороне, потому что понимали, что в этой игре будет много ситуаций один в один. Но Клостерманн только возвращается после травмы, поэтому еще до матча было ясно, что по ходу игры его придется менять на Хенрихса», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.