Футболист «Шерифа» назвал одну из причин победы над «Шахтером» в Лиге чемпионов
12:50
Нападающий тираспольского «Шерифа» Бруно Фелипе Соуза да Сильва прокомментировал победу над донецким «Шахтером» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0).
«Наша команда провела очень хороший матч. Мы хорошо поработали и в итоге получили невероятный результат. Думаю, Юрий Николаевич (Вернидуб — прим. «СЭ») — одна из главных причин, почему мы так выступили. Он крутой тренер, хорошо мыслит тактически. Я тут не так давно, переехал около месяца назад в Приднестровье, но мне очень нравится эта страна, климат здесь и люди», — сказал Бруно Фелипе Соуза да Сильва.
В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Шериф» победил «Шахтер» (2:0). Молдавский клуб дебютировал в ЛЧ (без учета отборочного турнира).
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