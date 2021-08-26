«Шериф» стал первым клубом из Молдавии, пробившимся в групповой турнир Лиги чемпионов

«Шериф» обыграл загребское «Динамо» по сумме двух матчей квалификации Лиги чемпионов. Ответная игра, состоявшаяся в среду, 25 августа, завершилась ничьей (0:0), а в первой встрече молдавская команда выиграла — 3:0.

Таким образом, «Шериф» стал первым клубом из Молдавии, который пробился в групповую стадию Лиги чемпионов.

?? Sheriff become the first Moldovan team in #UCL history to reach the Group Stage! ??? pic.twitter.com/yYwEUWVdft — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2021

Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.