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«Шериф» стал первым клубом из Молдавии, пробившимся в групповой турнир Лиги чемпионов

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«Шериф» обыграл загребское «Динамо» по сумме двух матчей квалификации Лиги чемпионов. Ответная игра, состоявшаяся в среду, 25 августа, завершилась ничьей (0:0), а в первой встрече молдавская команда выиграла — 3:0.

Таким образом, «Шериф» стал первым клубом из Молдавии, который пробился в групповую стадию Лиги чемпионов.

Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы