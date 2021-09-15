«Шериф» — «Шахтер»: в стартовых составах команд только два игрока не являются легионерами
19:06
«Шериф» и «Шахтер» назвали стартовые составы на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе хозяев с первых минут на поле выйдут исключительно легионеры. У «Шахтера» матч начнут два украинца — вратарь Андрей Пятов и защитник Николай Матвиенко.
«Шериф»: Атанасиадис, Костанца, Арболеда, Дуланто, Криштиану, Аддо, Тилль, Траоре, Коловос, Кастаньеда, Яхшибоев.
«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Маркос Антониу, Майкон, Фернанду, Педринью, Тете, Траоре.
Матч начнется в 19.45 по московскому времени.
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