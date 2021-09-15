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«Шериф» — «Шахтер»: в стартовых составах команд только два игрока не являются легионерами

19:06
Форвард «Шахтера» Лассина Траоре. Фото ФК «Шахтер»
Форвард «Шахтера» Лассина Траоре. Фото ФК «Шахтер»
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«Шериф» и «Шахтер» назвали стартовые составы на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе хозяев с первых минут на поле выйдут исключительно легионеры. У «Шахтера» матч начнут два украинца — вратарь Андрей Пятов и защитник Николай Матвиенко.

«Шериф»: Атанасиадис, Костанца, Арболеда, Дуланто, Криштиану, Аддо, Тилль, Траоре, Коловос, Кастаньеда, Яхшибоев.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Маркос Антониу, Майкон, Фернанду, Педринью, Тете, Траоре.

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.

Шериф — Шахтер Д

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Евгений Петров все материалы автора

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