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«Шериф» — «Шахтер»: где смотреть матч Лиги чемпионов

19:05
Футболисты «Шахтера». Фото Instagram
Футболисты «Шахтера». Фото Instagram
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В среду, 15 сентября, «Шериф» на своем поле примет «Шахтер» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в рамках ЛЧ в 2023 году. Тогда, во 2-м отборочном раунде, донецкий клуб одержал победу над соперником по сумме двух матчей (2:0, 0:0).

Составы на матч можно посмотреть по этой ссылке: у «Шахтера» в основном составе выйдет всего два украинских футболиста.

Следить за матчем «Шериф» — «Шахтер» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Шериф — Шахтер Д

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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