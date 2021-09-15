В среду, 15 сентября, «Шериф» на своем поле примет «Шахтер» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в рамках ЛЧ в 2023 году. Тогда, во 2-м отборочном раунде, донецкий клуб одержал победу над соперником по сумме двух матчей (2:0, 0:0).

Составы на матч можно посмотреть по этой ссылке: у «Шахтера» в основном составе выйдет всего два украинских футболиста.

Следить за матчем «Шериф» — «Шахтер» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.