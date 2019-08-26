Шапи рассказал, верит ли в камбэк в матче с «Олимпиакосом»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на пресс-конференции перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» заявил, что всегда выходит на игру с запредельным настроем, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Я головой нечасто забиваю, а со штрафных — да,если мяч будет на моей позиции, то буду бить я, — отметил Сулейманов. — Я тренирую удары. Мне доверяют в команде. Состояние? Я отлично себя чувствую, хорошо восстановился. Решать — выйду я или нет — будет тренер.

— Верите в камбэк?.

— Нет ничего невозможного. Есть много подобных случаев. После игры надо знать, что оставили все силы на поле. Нам надо выйти с запредельным настроем. Пока не все решено.

— Все ждут от вас голов в «Шапи-тайм». Это давит?

— Я сам от себя жду в каждом матче голы. Просто на меня приклеился этот ярлык. Я всегда выхожу с запредельным настроем.

— «Олимпиакос» пока не пропускал в Лиге чемпионов. Есть ли слабые места в обороне этой команды?

— Конечно, у них есть слабые стороны, нет ничего запредельного. У нас в прошлой игре была ошибка — мы сразу же побежали отыгрываться, потом еще и пропустили. Но сейчас нам тренеры подскажут, как действовать правильнее.

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится в столице Кубани 27 августа, начало игры — в 22.00 по московскому времени. (Екатерина Потапова)

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