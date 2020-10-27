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«Шахтер» — «Интер»: Лукаку, Мартинес и Видаль выйдут в старте гостей

19:53
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Стали известны составы на матч 2-го тура Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Интером». Игра начнется в Киеве, в 20.55 (мск).

«Шахтер»: Трубин, Корниенко, Бондарь, Хочолава, Додо, Майкон, Марлос, Соломон, Тете, Маркос, Дентиньо.

Запасные: Пятов, Шевченко, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Судаков, Вьюнник.

«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Д'Амброзио, Янг, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Дармиан, Раноккия, Веццони, Бонфанти, Пинамонти, Моретти, Наингголан, Перишич, Эриксен

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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