«Шахтер» — «Интер»: Лукаку, Мартинес и Видаль выйдут в старте гостей
19:53
Стали известны составы на матч 2-го тура Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Интером». Игра начнется в Киеве, в 20.55 (мск).
«Шахтер»: Трубин, Корниенко, Бондарь, Хочолава, Додо, Майкон, Марлос, Соломон, Тете, Маркос, Дентиньо.
Запасные: Пятов, Шевченко, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Судаков, Вьюнник.
«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Д'Амброзио, Янг, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими, Мартинес, Лукаку.
Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Дармиан, Раноккия, Веццони, Бонфанти, Пинамонти, Моретти, Наингголан, Перишич, Эриксен
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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