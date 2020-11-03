Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико».

— Я желаю команде сегодня завоевать три очка. Домашние стены, болельщики должны способствовать удачному выступлению «Локомотива», но объективно понимаю, что «Атлетико» — достаточно сильный соперник. В последние годы «Локомотив» четырежды играл с «Атлетико» и все четыре раза неудачно. Когда-нибудь эта серия должна прерваться. Ребята набираются опыта в международных матчах, домашний стадион прибавляет уверенности. Мы помним, что на матче с «Баварией» была достаточно сильная поддержка фанатской трибуны. Она наконец стала тем 12-м игроком, который подчас так нужен «Локомотиву».

— Вспоминая матч с «Баварией», не возникает уверенность, что «Локомотив» и с «Атлетико» попытается прыгнуть выше головы?

— Нынешний «Атлетико» выглядит хуже, чем в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. «Зальцбург» они обыграли очень тяжело, в начале второго тайма даже проигрывал 1:2. А «Баварии» они влетели 0:4. Думаю, это достаточно серьезный удар по имиджу. Я уверен, что при желании «Локомотив» может навязать соперничество любой команде.

Единственная проблема — в заменах. К 65-й минуте придется освежить, усилить игру, а игроков для этого нет. Господин Кикнадзе и весь трансферный комитет полностью провалил политику в этом году. Никакого усиления — даже для Российской премьер-лиги — «Локомотив» не сделал.

— А Зе Луиш?

— Из всех приобретений это самое удачное, но не самое удачное из тех, что можно было сделать. «Локомотив» с финансовой точки зрения был способен купить гораздо более сильных и дорогих футболистов. Деньги есть, но потратили их бездарно. Не будем залезать в чужой карман, но все эти цифры официальные. Клуб разгрузил зарплатную ведомость, получил деньги и за Лигу чемпионов, и с продажи Миранчука.

Зе Луиш пока себя не проявляет как лидер команды, да и Николич его особо и не ставит с первых минут. Он выходит на 75-й минуте на замену. Для нападающего такого уровня это непозволительная роскошь. Думаю, он готов играть весь матч полностью. Его часто не хватает — последняя игра с «Сочи» показала, что у «Локомотива» впереди все тускло. Смолов давно перестал играть, а просто ходит по полю. (Константин Колмаков)