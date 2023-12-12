«Севилья» — пятая команда из Испании, не выигравшая ни одного матча на групповой стадии Лиги чемпионов

«Севилья» не выиграла ни одного матча на групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24.

Как сообщает Opta, севильцы стали пятой испанской командой с таким результатом. Ранее ни одного матча в группе ЛЧ не выигрывали «Депортиво Ла-Коруньи» (2004/05), «Атлетико» (2009/10), «Вильярреал» (2011/12) и «Реал Сосьедад» (2013/14).

«Севилья» в группе В стала четвертой, набрав 2 очка в 6 матчах (2 ничьи и 4 поражения). Первое место занял «Арсенал» (13), второе — ПСВ (9), а третье — «Ланс» (8).