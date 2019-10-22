Сергей Семак: «Выходных после «Ростова» не было — времени нет»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
— Судя по последним матчам, «Лейпциг» испытываем проблемы с позиционной атакой. Согласны?
— Нет, не согласен.
— Как шла подготовка к матчу? Были ли выходные после «Ростова»?
— Выходных не было — времени нет.
— Все ли здоровы, кроме Мамманы и Малкома? Есть ли у кого-то проблемы со здоровьем?
— Все прилетели, все готовятся к матчу.
— Что вы думаете об управлении «Лейпцигом»?
— Мне нравится, как обстоят дела с управлением клубом. На каждую позицию есть и молодой, и опытный игрок. Всегда есть достойные кандидаты на замену. Мне импонирует, как развивается клуб. Сейчас много строится в команде на сильных качествах футболистов. Тот же Вернер — это быстрый игрок, который много забивает. Он игрок сборной Германии. Других ключевых игроков тоже не стоит забывать.
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