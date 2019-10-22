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Сергей Семак: «Выходных после «Ростова» не было — времени нет»

20:21
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Судя по последним матчам, «Лейпциг» испытываем проблемы с позиционной атакой. Согласны?

— Нет, не согласен.

— Как шла подготовка к матчу? Были ли выходные после «Ростова»?

— Выходных не было — времени нет.

— Все ли здоровы, кроме Мамманы и Малкома? Есть ли у кого-то проблемы со здоровьем?

— Все прилетели, все готовятся к матчу.

— Что вы думаете об управлении «Лейпцигом»?

— Мне нравится, как обстоят дела с управлением клубом. На каждую позицию есть и молодой, и опытный игрок. Всегда есть достойные кандидаты на замену. Мне импонирует, как развивается клуб. Сейчас много строится в команде на сильных качествах футболистов. Тот же Вернер — это быстрый игрок, который много забивает. Он игрок сборной Германии. Других ключевых игроков тоже не стоит забывать.

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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