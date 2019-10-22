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Сергей Семак: «Второй тайм с «Ростовом» провели не так хорошо, как хотели бы»

19:56
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Что вы думаете об игре на флангах?

— У Хальстенберга была проблема, я не знаю готов ли он принять участие в матче. У наших защитников есть небольшие различия, у каждого со свои плюсы. Кто будет играть — посмотрим.

— После победы над «Ростовом» «Зенит» близок к оптимальной форме?

— Чемпионат — это чемпионат, а Лига чемпионов это Лига чемпионов. С «Ростовом» второй тайм мы провели не так хорошо, как хотелось бы, хоть забили три мяча. По игровым моментам много допускали ошибок — и в обороне, и в атаке, у нас есть много аспектов, над которыми будем работать. Как сказал Шатов, после победы нам лучше восстанавливаться — это да.

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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